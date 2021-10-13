В Татарстане подтвердились 8 случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились восемь случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав РТ.
Жертвами COVID-19 стали: мужчина 1941 года рождения и 1959 года рождения, женщины 1941, 1949, 1950, 1953, 1957, 1959 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии от инфекции скончались 823 татарстанца.
В Татарстане за сутки зарегистрировали 101 новый случай COVID-19, все контактные. Из них 36 человек госпитализировали, остальные лечатся дома. Общее число заболевших коронавирусом в Татарстане с начала пандемии достигло 28 136 человек.
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