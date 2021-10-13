Новости общества

19:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане подтвердились 8 случаев смерти от COVID-19

18:24, 13.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились 8 случаев смерти от COVID-19
Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились восемь случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Жертвами COVID-19 стали: мужчина 1941 года рождения и 1959 года рождения, женщины 1941, 1949, 1950, 1953, 1957, 1959 годов рождения.

Фото: Максим Платонов

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии от инфекции скончались 823 татарстанца.

В Татарстане за сутки зарегистрировали 101 новый случай COVID-19, все контактные. Из них 36 человек госпитализировали, остальные лечатся дома. Общее число заболевших коронавирусом в Татарстане с начала пандемии достигло 28 136 человек.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также