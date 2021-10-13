Через несколько дней эксперты определятся, можно ли сочетать вакцину от гриппа и COVID-19

В России завершаются исследования об одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, эксперты примут решение в течение нескольких дней.

«Мы завершаем процедуру исследования сочетания вакцины «Гам-Ковид-Вак» и вакцины против гриппа для совместного использования. Я думаю, что остался короткий промежуток времени, конкретно число не назову, но эксперты решат, это несколько дней», — приводит слова Мурашко «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в России в кратчайшие сроки проведут исследования об одновременном введении вакцин от гриппа и коронавируса. Сейчас прививаться от этих инфекций рекомендуется с разницей в месяц.



Ольга Шагиева