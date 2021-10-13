Смертность от COVID-19 мире опустилась до самой низкой отметки за год

Смертность от COVID-19 в мире уменьшилась до самой низкой отметки почти за год. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Число случаев смерти от COVID-19, о которых поступают сообщения, продолжает уменьшаться и находится сейчас на самом низком уровне почти за год», — сказал он.

И все-таки число смертей все еще «неприемлемо высоко». За неделю зарегистрировано почти 50 тыс. случаев. Реальное же число смертей выше, констатировал глава организации.

Фото: realnoevremya.ru

В России смертность от коронавируса в последние 2 недели бьет рекорды. Руководитель одного из похоронных бюро Казани Радик Мустафин в программе «Интервью без галстука» рассказал о том, как коронавирус привел к всплеску спроса на ритуальные услуги в Татарстане. По его словам, число захоронений выросло на 40%. Рост такими темпами говорит о том, что Казани потребуется крематорий, считает Мустафин.

Ольга Шагиева