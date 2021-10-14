Установлена длительность естественного иммунитета у переболевших коронавирусом

У переболевших коронавирусом количество антител в плазме крови сохраняется вплоть до 15 месяцев после появления первых симптомов заболевания. К такому выводу пришли ученые из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая.

Ученые отобрали 188 образцов крови 136 пациентов, у которых заболевание COVID-19 протекало в тяжелой и легкой форме. После достижения самых высоких значений — с 15 по 28 день после заражения — количество антител постепенно снижалось, однако выровнялось через 6 месяцев после болезни. При этом нейтрализующая способность плазмы сохраняется вплоть до 15 месяцев после появления первых симптомов, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

У ученых вызывают беспокойство некоторые вариации вируса, включая штамм «дельта», которые могут частично обойти нейтрализующий эффект антител.

Ранее американские ученые выявили антитело, которое может нейтрализовать все известные на сегодняшний день мутации коронавируса «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «йота» и другие редкие штаммы.



Ольша Шагиева