Глава РФПИ сообщил о совместных исследованиях вакцин «Спутник» и Pfizer в двух странах

Фото: Максим Платонов

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что создатели вакцины «Спутник» проводят совместные исследования с Pfizer в двух странах.

— У нас уже есть совместное исследование с Moderna в Аргентине, и Аргентина сейчас исследует комбинацию «Спутник» и Moderna. Также есть еще две страны, которые сейчас проводят исследования комбинации Pfizer и «Спутника», и мы полагаем, что это будет очень успешная комбинация, — цитирует его ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Глава РФПИ подчеркнул, что комбинация вакцин «Спутник» с другими вакцинами будет эффективным способом справиться не только со штаммом «дельта», но и с будущими мутациями коронавируса.

Исследование центра имени Гамалеи показало эффективность российской вакцины «Спутник Лайт» против дельта-штамма коронавируса на уровне 70% в течение трех месяцев после прививки.



Алексей Нечаев