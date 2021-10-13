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В РФПИ оценили эффективность «Спутника Лайт» против дельта-штамма

18:12, 13.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В РФПИ оценили эффективность «Спутника Лайт» против дельта-штамма
Фото: Максим Платонов

Исследование центра имени Гамалеи показало эффективность российской вакцины «Спутник Лайт» против дельта-штамма коронавируса на уровне 70% в течение трех месяцев после прививки, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

При этом использование «Спутника Лайт» в качестве бустера при введении до этого других вакцин дает эффективность до 83% против штамма «дельта».

Фото: Максим Платонов

Исследование было проведено на основе полученных в Москве данных за июль этого года о 28 тыс. привитых «Спутником Лайт» в сравнении с группой из 5,6 млн непривитых россиян.

Недавно сообщалось, что «Спутник Лайт» проходит испытания в качестве бустерной дозы в комбинации с тремя иностранными препаратами. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина

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