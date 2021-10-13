В Нижнекамске не планируют переводить школьников на дистант
В Нижнекамске переход на дистанционное образование не планируется. Об этом заявила заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.
На вопрос о том, переведут ли школьников на удаленку, Камелина ответила, что такой вопрос не рассматривается.
«У нас нет оснований, чтобы переводить систему образования Нижнекамска на дистант», — сказала Марина Камелина.
Руководитель Роспотребнадзора Нижнекамска и Нижнекамского района Рустем Изиятуллин заверил, что в системе образования приняты эффективные методы для профилактики вирусных инфекций. Поэтому вводить дополнительные мероприятия сейчас необходимости нет.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса в образовательных учреждения. Он призвал всеми силами избежать перехода на дистант.
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