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В Нижнекамске не планируют переводить школьников на дистант

18:31, 13.10.2021
В Нижнекамске не планируют переводить школьников на дистант
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске переход на дистанционное образование не планируется. Об этом заявила заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

На вопрос о том, переведут ли школьников на удаленку, Камелина ответила, что такой вопрос не рассматривается.

«У нас нет оснований, чтобы переводить систему образования Нижнекамска на дистант», — сказала Марина Камелина.

Фото: realnoevremya.ru

Руководитель Роспотребнадзора Нижнекамска и Нижнекамского района Рустем Изиятуллин заверил, что в системе образования приняты эффективные методы для профилактики вирусных инфекций. Поэтому вводить дополнительные мероприятия сейчас необходимости нет.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса в образовательных учреждения. Он призвал всеми силами избежать перехода на дистант.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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