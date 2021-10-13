Через два года население может потерять восприимчивость к COVID-19

Через полтора-два года население может потерять восприимчивость к новой коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Самой тяжелой и длительной волной инфекции в России станет текущая волна. Ситуация в России стабилизируется только к середине декабря. Однако, по мнению Тимакова, у детей, которые заражаются коронавирусом сейчас, формируется иммунитет.

«У детей после встречи с коронавирусом сейчас сформируется иммунитет, и поколение, которое будет расти в дальнейшем с этим коронавирусом, будет воспринимать [его] как обычный сезонный коронавирус», — приводит слова эксперта Telegram-канал ТАСС.

С 14 октября в 10 школах Москвы начнут проводить бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 среди школьников. Такая мера принята во избежание перехода на дистанционный формат обучения.

Ольга Шагиева