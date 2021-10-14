В Казани появился круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Для жителей Казани организовали круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса. Он находится на территории ТЦ «Мега».

Пункт вакцинации находится у главного входа в торговый центр — бывшее летнее кафе IKEA. Технические перерывы — с 8.00 до 8.30 и с 20.00 до 20.30, сообщили в Минздраве Татарстана.

Для прохождения вакцинации с собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, с 11 октября пункты вакцинации в торговых центрах Татарстана продолжат работать только для повторной вакцинации граждан, сделавших прививку от коронавируса 6 месяцев назад. Остальные желающие смогут попасть в них, если ТЦ организует отдельный вход в пункт вакцинации.



Татьяна Демина