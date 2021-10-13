Инфекционист: коронавирус останется с нами навсегда

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус «останется с нами навсегда». Болезнью переболеют все.

«Надо понимать, что он останется с нами навсегда, хотим мы этого или не хотим, потому что, захватив все наши страны и все население, в любом случае, вирус останется. Вопрос в скорости изменчивости в дальнейшем... С одной стороны, все равно будет вызывать волны, да, то есть полгода-год каждый человек, будет все равно снижаться иммунитет, да и все равно будет заболевать этим же или другим штаммом коронавируса, как гриппом болеем в 3-4 года, здесь то же самое будет, только разные сроки», — приводит слова Тимакова «РИА Новости».

Ранее Тимаков заявил, что уже через полтора-два года население может потерять восприимчивость к новой коронавирусной инфекции. У детей, которые заражаются коронавирусом сейчас, формируется иммунитет.



Ольга Шагиева