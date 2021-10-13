В Казани сняли на видео, как очередь на вакцинацию растянулась на улице

Казанцы жалуются на очереди на вакцинацию. В соцсетях появилось видео очереди на вакцинацию в ДК Ленина.

На кадрах видно, что очередь желающих привиться растянулась на улице.

После информации о введении системы QR-кодов в торговых центрах Казани собираются очереди в пункты вакцинации от коронавируса. Очереди из желающих сделать прививку от коронавируса наблюдаются в торговых центрах «Южный», «Мега» и «Парк Хаус», в КЦ города, где работают мобильные пункты вакцинации.

Тем временем Минздрав открыл дополнительный мобильный пункт вакцинации. В офисе Сбербанка по адресу улица Камалеева, 26/12. Он работает по будням с 9.00 до 17.00. Привиться также можно по адресам:

ТЦ «Мега», ТЦ «Южный», ТЦ «Парк Хаус» (ежедневно с 10.00 до 20.00);

Сбербанк на Пушкина, 4 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00);

КЦ «Сайдаш» (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00);



КЦ «Московский» (с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00);

КДК им. В.И. Ленина (с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00).



Ольга Шагиева