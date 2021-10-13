Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса в виде спрея

Минздрав России одобрил проведение второй фазы испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» в виде назального спрея. Соответствующие данные появились в госреестре разрешенных клинических исследований.

Фото: realnoevremya.ru

В исследовании примут участие 500 взрослых добровольцев. Окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания будут проводиться в ООО «Научно-исследовательский центр Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге. Спрей так же, как и вакцина, будет двухкомпонентным.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что вакцину в виде спрея «Спутник V» смогут вводить только врачи. Этот препарат подойдет тем людям, которым не рекомендуется делать инъекции.

В конце августа гендиректор центра «Вектор» (разработчики «ЭпиВакКорона») Ринат Максютов заявил, что вакцина от коронавируса в виде капель в нос может стать доступной осенью следующего года.



Татьяна Леухина