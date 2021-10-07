Главное к утру: продление страховых выплат медработникам, в мире возможно повторение кризиса 2014 года
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 7 октября:
- Минтруд России предложил продлить до конца 2022 года временное положение, с помощью которого оперативно назначаются страховые выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом. Право на дополнительные страховые гарантии есть у врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорой помощи, которые заразились COVID-19, помогая пациентам.
- Первый полет российского космонавта на Crew Dragon может состояться осенью 2022 года. NASA готовит соглашение с «Роскосмосом» о перекрестных полетах. Ожидается, что российский космонавт полетит на американском корабле осенью 2022 года, сообщил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.
- Экономист допустил повторение кризиса 2014 года при возможном изменении курса Федеральной резервной системы США (ФРС) в сторону более жесткой денежной политики. По его словам, ФРС может прекратить давать рынкам деньги и начнет повышать ставку. Он напомнил, что прошлый раз подобное происходило в 2014 году и привело к жуткому обвалу нефтяных цен и курсов сырьевых валют.
- Коронавирус Sars-CoV-2 может вернуться к животным, после серии мутаций снова перейти на человека уже как новейший коронавирус и вызвать новую пандемию, считает профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU. По его словам, коронавирус может еще раз мутировать в организме летучей мыши, затем перейти на другое животное и мутировать еще несколько раз. В результате один из новых вирусов может стать новейшим коронавирусом Sars-CoV-3.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение первой в мире вакцины против малярии, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на конференции в Женеве. По его словам, вакцина безопасна. Но клинические испытания показывают, что у препарата ограниченная эффективность: в ходе тестирования вакцина предотвращала 39% случаев заражения малярией и 29% случаев протекания заболевания в тяжелой форме среди детей в Африке.
- Куйбышевский районный суд в Петербурге продлил еще на месяц арест блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма. Он просил изменить меру пресечения на домашний арест. Хованский пробудет под стражей до 8 ноября.
- В России помидоры в сентябре 2021 года подорожали на 24,9%, по сравнению с августом, огурцы — на 17,3%, апельсины — на 12,9%, говорится в материалах Росстата. В прошлом месяце также подорожали апельсины на 12,9%, чеснок — на 6,5%, бананы — на 3,4%, груши — на 3,3%, лимоны — на 3,1%, свежая зелень — на 2,4%, сухофрукты — на 2%. При этом в сентябре снизились цены на свеклу (на 13,7%), виноград (на 12,6%), морковь (на 10,3%), яблоки (на 5,7%), капусту (на 3,6%), лук (на 2,8%).
- В Белгородской области СК возбудил дело против 17-летнего, опубликовавшего пост о казанском и пермском стрелках. По версии следствия, юноша, «разделяя экстремистские идеи о допустимости и необходимости насилия, в том числе связанного с совершением массовых убийств в образовательных учреждениях, и считая, что подобные действия заслуживают поддержки и подражания», опубликовал соответствующий пост в одной из своих соцсетей 21 сентября. Помимо фото Галявиева и Бекмансурова, он также выложил изображения автоматического стрелкового оружия. Подозреваемого задержали и доставили в следственное управление. В ходе обыска по месту жительства изъяты предметы, имеющие доказательственное значение.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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