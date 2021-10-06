В Белгородской области СК возбудил дело против 17-летнего, опубликовавшего пост о казанском и пермском стрелках

Фото: Максим Платонов (архив)

В Белгородской области следственные органы следственного управления Следственного комитета РФ по региону, по материалам, предоставленным оперативными подразделениями УФСБ России, возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя области по статье «Публичное оправдание терроризма с использованием сети «Интернет» после того, как он опубликовал в соцсетях пост с фотографиями казанского и пермского стрелков Ильназа Галявиева и Тимура Бекмансурова. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, юноша, «разделяя экстремистские идеи о допустимости и необходимости насилия, в том числе связанного с совершением массовых убийств в образовательных учреждениях и считая, что подобные действия заслуживают поддержки и подражания», опубликовал соответствующий пост в одной из своих соцсетей 21 сентября. Помимо фото Галявиева и Бекмансурова, он также выложил изображения автоматического стрелкового оружия.

Подозреваемого задержали и доставили в следственное управление. В ходе обыска по месту жительства изъяты предметы, имеющие доказательственное значение.

Сейчас молодому человеку предъявили обвинение в оправдании терроризма. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения, связанной с изоляцией от общества. Парню грозит до семи лет лишения свободы.

В конце сентября в Казани к штрафу в 300 тысяч рублей приговорили жителя города, который симпатизировал бесланским террористам.



Татьяна Леухина