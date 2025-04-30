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Путин присвоил аэропорту Волгограда имя «Сталинград»

08:29, 30.04.2025
Путин присвоил аэропорту Волгограда имя «Сталинград»
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград». Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Решение принято с целью увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В документе подчеркивается, что новое наименование не является изменением географического названия и не вносится в составное обозначение объекта.

Напомним, что недавно лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с предложением о переименовании Волгограда в Сталинград.

Матвей Гавриков

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