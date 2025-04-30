ЛДПР внесет законопроект об увеличении МРОТ до 34 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым намерены внести на рассмотрение палаты законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России. Об этом сообщается в материале, имеющемся в распоряжении РИА «Новости».

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Согласно проекту документа, с 1 января 2026 года МРОТ предлагается установить в размере 34 тысяч рублей в месяц. Также законопроектом предусмотрен минимальный почасовой уровень оплаты труда для работников, занятых на условиях неполного рабочего времени, — не менее 300 рублей за час. Такой подход обеспечивает более справедливое вознаграждение за труд для временно занятых граждан.

Ежегодная индексация почасового размера оплаты труда будет проводиться исходя из уровня инфляции за предшествующий год. В пояснительной записке к инициативе подчеркивается, что принятие законопроекта поможет повысить уровень жизни граждан, сократить разрыв в доходах и обеспечить реализацию права на достойное вознаграждение за труд.

Ярослав Нилов отметил, что тема достойной оплаты труда особенно актуальна в преддверии Первомая. По его словам, труд в России сегодня недооценивается, а текущие значения МРОТ недостаточны. Он также обратил внимание, что сегодня стоимость часа работы по МРОТ составляет около 120 рублей, что является слишком низким показателем.

Матвей Гавриков