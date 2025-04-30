ЛДПР внесет законопроект об увеличении МРОТ до 34 тысяч рублей
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым намерены внести на рассмотрение палаты законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России. Об этом сообщается в материале, имеющемся в распоряжении РИА «Новости».
Согласно проекту документа, с 1 января 2026 года МРОТ предлагается установить в размере 34 тысяч рублей в месяц. Также законопроектом предусмотрен минимальный почасовой уровень оплаты труда для работников, занятых на условиях неполного рабочего времени, — не менее 300 рублей за час. Такой подход обеспечивает более справедливое вознаграждение за труд для временно занятых граждан.
- Ежегодная индексация почасового размера оплаты труда будет проводиться исходя из уровня инфляции за предшествующий год. В пояснительной записке к инициативе подчеркивается, что принятие законопроекта поможет повысить уровень жизни граждан, сократить разрыв в доходах и обеспечить реализацию права на достойное вознаграждение за труд.
Ярослав Нилов отметил, что тема достойной оплаты труда особенно актуальна в преддверии Первомая. По его словам, труд в России сегодня недооценивается, а текущие значения МРОТ недостаточны. Он также обратил внимание, что сегодня стоимость часа работы по МРОТ составляет около 120 рублей, что является слишком низким показателем.
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