«Водоканал» вернул воду жителям Кировского района раньше планируемого срока

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Специалисты казанского «Водоканала» оперативно устранили аварийную ситуацию на водопроводе диаметром 800 мм по ул. Лесозаводской в Кировском районе. Завершили работу и восстановили водоснабжение раньше планируемого срока — вместо ориентировочного времени 06.00 30 апреля воду дали вечером 29 апреля.

— Для определения места течи и характера аварии провели земляные работы. На водопроводе обнаружили свищ, который и стал причиной порыва. Специалисты оперативно выполнили восстановительные работы и вернули воду жителям, — уточнили в пресс-службе предприятия.

Реклама. МУП «Водоканал». предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Всего на объекте были задействованы более 15 человек и 10 единиц техники. На время отключения для жителей организовали подвоз воды автоцистернами.