Новый фрагмент письма опровергает миф о раздельной жизни Шекспира и его жены

Документ указывает, что она жила с ним в Лондоне, на улице Тринити-лейн

Фрагмент письма XVII века поставил под сомнение представление о раздельной жизни Уильяма Шекспира и его жены Энн Хатауэй. Документ указывает, что она жила с ним в Лондоне, на улице Тринити-лейн, сегодня известной как Литл-Тринити-лейн в Сити. Исследование письма провел профессор литературы раннего Нового времени из Бристольского университета. Он обнаружил, что письмо было адресовано некоей «госпоже Шакспер» и упоминает ее как человека, у которого есть доступ к семейным деньгам.

В письме описывается история Джона Баттса — сироты, отец которого умер. Деньги для него были переданы на хранение «мистеру Шаксперу» по просьбе его матери. Писавший письмо надеялся, что «госпожа Шакспер» выплатит долг, поскольку она, как сказано в письме, имела доступ к средствам. Упоминание ее в таком контексте позволяет предположить, что она участвовала в финансовых делах мужа, а не просто находилась вдали от него. По мнению экспертов, это меняет традиционное представление о том, что Хатауэй жила исключительно в Стратфорде, а их брак был неудачным.

Фрагмент письма случайно сохранился в переплете книги 1608 года, хранившейся в библиотеке собора в Херефорде. Книга — богословский труд Иоганна Пискатора — была напечатана Ричардом Филдом, соседом Шекспира по Стратфорду и его первым печатником. По словам исследователя, было бы странным совпадением, если бы имя «Шакспер» оказалось в книге, связанной с Филдом, не имея отношения к семье Шекспира. Письмо нашли еще в 1978 году, но оно долгое время оставалось неизвестным из-за трудностей с идентификацией имен и адресов.

Фрагмент найденного письма. скриншот с сайта The Guardian

Письмо также упоминает, что Джон Баттс был подмастерьем. Исследователь проанализировал документы с 1580 по 1650 год и нашел сведения о человеке с таким именем. Один из них проходил обучение и жил с матерью. В записях Бридуэлла, учреждения для перевоспитания молодых нарушителей порядка, от 1607 года упоминается Джон Баттс, которого отправили работать за непослушание матери. Позже он появляется в документах как житель улицы Холиуэлл в районе Нортон-Фолгейт — неподалеку от театров, где работал Шекспир, и домов его деловых партнеров, семьи Бербидж.

По данным, Бербиджи занимались гостиничным бизнесом, и взрослый Джон Баттс, работавший в этой сфере, мог входить в их круг. Это также подтверждает связь между Шекспиром и семьей Баттсов. На обратной стороне письма есть текст, написанный другой рукой. Если автором была Энн Хатауэй, это может быть самым близким к ее подлинному голосу документом. Эксперты считают, что находка вызывает серьезные вопросы у тех биографов Шекспира, которые поддерживают версию о «плохом браке».

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Екатерина Петрова