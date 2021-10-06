В России в сентябре подорожали помидоры на 24,9% и огурцы на 17,3%

В России помидоры в сентябре 2021 года подорожали на 24,9%, по сравнению с августом, огурцы — на 17,3%, апельсины — на 12,9%. Об этом говорится в материалах Росстата.

В прошлом месяце также подорожали апельсины на 12,9%, чеснок — на 6,5%, бананы — на 3,4%, груши — на 3,3%, лимоны — на 3,1%, свежая зелень — на 2,4%, сухофрукты — на 2%. При этом в сентября снизились цены на свеклу (на 13,7%), виноград (на 12,6%), морковь (на 10,3%), яблоки (на 5,7%), капусту (на 3,6%), лук (на 2,8%).



Яйца куриные подорожали в среднем на 5,7%, сахар-песок — на 0,7%. Кроме того, Росстат зафиксировал рост цен на говядину и мясо птицы (на 2,4%), печень говяжью (на 1,8%), национальные сыры и брынзу (на 1,7%), молоко (на 1,6%).

За неделю с 28 сентября по 4 октября годовая инфляция в России ускорилась до 7,48%, заявили в Минэкономразвития.

