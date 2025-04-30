Intel и Microsoft зарегистрировали товарные знаки в России

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Американские технологические гиганты Intel и Microsoft зарегистрировали новые товарные знаки в России, следует из данных Роспатента, с которыми ознакомились «Известия».

Intel Corporation зарегистрировала товарный знак Intel Tiber, под которым будет предлагать в России компьютеры, процессоры, серверы, программное обеспечение, включая решения для 3D-визуализации, моделирования и рендеринга, а также оборудование с технологиями искусственного интеллекта. Всего охвачено более 30 товарных позиций. Срок действия исключительного права на знак продлится до 2034 года.

Реальное время / realnoevremya.ru

Microsoft Corporation зарегистрировала в России товарный знак Microsoft Places. Под ним компания намерена реализовывать широкий спектр программного обеспечения. Исключительное право на знак действует до 2033 года.

Напомним, Microsoft официально объявила об уходе из России осенью 2023 года, прекратив продление лицензий для российских клиентов. К 2024 году были закрыты восемь филиалов и пять обособленных подразделений компании в различных городах, в том числе в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

При этом, по данным «СПАРК-Интерфакс», за прошлый год Microsoft получила в России прибыль в размере 174,1 млн рублей.

А недавно microsoft вернула себе статус самой дорогой компании мира по рыночной капитализации после резкого снижения стоимости акций Apple Inc.

Матвей Гавриков