В Казани двое подростков пострадали под колесами электропоезда

Фото: Руслан Ишмухаметов

Татарская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента на железной дороге в Казани. 29 апреля 2025 года, вечером, на перегоне между станциями Дербышки и Восстание электропоезд травмировал двоих подростков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На место происшествия прибыли прокурор и следственно-оперативная группа, которые занимаются выяснением всех обстоятельств. Прокуратура проверяет, соблюдались ли правила безопасности на железной дороге. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры.

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного СК России на транспорте по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).