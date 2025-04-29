Лавров: Россия готова начать переговоры с Украиной без условий

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий. Это заявление он сделал по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Бразилии, передал ТАСС.

Лавров сообщил, что перемирие рассматривается как условие, которое могло бы быть использовано для поддержки киевского режима и укрепления его военных возможностей.

— Наше предложение, озвученное президентом Путиным, заключается в том, чтобы начать переговоры без условий, — заявил он.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, министр сказал, что во время недавнего визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву Путин выразил поддержку идее 30-дневного перемирия, но предостерег от прежних неудач при реализации подобных инициатив. Лавров подчеркнул, что на данный момент нет надежных механизмов для мониторинга перемирия на Украине.

Также на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро участники выразили озабоченность по поводу тарифной политики США. Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что обсуждаются различные варианты реагирования на действия Вашингтона.

