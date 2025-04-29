На драйве: как нефтепереработчики покоряли «Тропу героев» (видео)
Сплоченный и амбициозный коллектив АО «ТАИФ-НК» вновь заявил о себе на спортивной арене! Нефтепереработчики встретились на третьем этапе экстремального корпоративного мероприятия «Тропа героев». На этот раз работники компании выявили сильнейших в спортивном ориентировании. Участникам необходимо было с картой в руках пробежать более пяти километров с препятствиями. На пути приходилось переворачивать покрышки, переправляться через овраг по параллельным перилам, проползать под натянутой над землей сеткой, а также транспортировать пострадавшего на спине. Как новички, так и опытные ориентировщики испытали всплеск положительных эмоций, драйва и вдохновения.
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