ВОЗ одобрила применение первой в мире вакцины против малярии

Фото: Максим Платонов (архив)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение первой в мире вакцины против малярии. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на конференции в Женеве.

— В начале своей карьеры я занимался исследованием малярии и с нетерпением ждал того дня, когда у нас появится эффективная вакцина против этой древней и страшной болезни. И сегодня этот день настал, это исторический день, — приводит его слова The Guardian.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам Гебрейесуса, вакцина безопасна. Но клинические испытания показывают, что у препарата — ограниченная эффективность: в ходе тестирования вакцина предотвращала 39% случаев заражения малярией и 29% случаев протекания заболевания в тяжелой форме среди детей в Африке.

В августе ВОЗ объявила о проведении новой фазы испытаний трех потенциальных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 в стационарных условиях.

