ВОЗ одобрила применение первой в мире вакцины против малярии
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение первой в мире вакцины против малярии. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на конференции в Женеве.
— В начале своей карьеры я занимался исследованием малярии и с нетерпением ждал того дня, когда у нас появится эффективная вакцина против этой древней и страшной болезни. И сегодня этот день настал, это исторический день, — приводит его слова The Guardian.
По словам Гебрейесуса, вакцина безопасна. Но клинические испытания показывают, что у препарата — ограниченная эффективность: в ходе тестирования вакцина предотвращала 39% случаев заражения малярией и 29% случаев протекания заболевания в тяжелой форме среди детей в Африке.
В августе ВОЗ объявила о проведении новой фазы испытаний трех потенциальных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 в стационарных условиях.
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