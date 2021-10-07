Экономист допустил повторение кризиса 2014 года

Возможное изменение курса Федеральной резервной системы США (ФРС) в сторону более жесткой денежной политики может привести к повторению мирового кризиса 2014 года. Такое мнение выразил экономист Денис Ракша.

По его словам, ФРС может прекратить давать рынкам деньги и начнет повышать ставку. Он напомнил, что прошлый раз подобное происходило в 2014 году и привело к жуткому обвалу нефтяных цен и курсов сырьевых валют.

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Также возможен сценарий, при котором на мировом рынке образуется как новый кризис, так и период подъема спроса на сырьевые товары, заявил Ракша в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В начале сентября Банк России включил в альтернативные сценарии развития экономики возможность наступления в 2023 году глобального финансового кризиса. Регулятор допустил, что он может быть «сопоставим по масштабам с кризисом 2008—2009 годов».

