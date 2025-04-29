Россия и Белоруссия создадут совместный авиазавод

Фото: Максим Платонов

Россия готова начать строительство совместного авиазавода с Белоруссией. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Путин уточнил, что страны договорились о расширении промышленного сотрудничества, включая авиастроение.

— Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами, соответствующую лабораторию по беспилотникам, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Российский президент также подчеркнул, что Белоруссии удалось сохранить часть авиационной промышленности, унаследованной от СССР. Он выделил кооперацию в производстве среднемагистральных самолетов как одно из направлений совместной работы.

Кроме того, Путин добавил, что они обсудят и другие области сотрудничества.

— Правительства работают на это постоянно. Мы с вами в курсе того, о чем коллеги договариваются, — обратился он к Лукашенко.

Также президент России выступил с инициативой создать комиссию по сохранению исторической памяти при парламентском собрании России и Белоруссии.



Анастасия Фартыгина