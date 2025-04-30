Роскачество утвердило логотип знака качества для вегетарианской продукции

Фото: Максим Платонов

Роскачество завершило конкурс по выбору национального знака качества для растительной, вегетарианской и веганской продукции. Логотип будет размещаться на упаковках товаров, соответствующих установленным стандартам. Об этом сообщает РИА «Новости»

Согласно сообщению ведомства, знак будет присваиваться продуктам, прошедшим подтверждение качества в аккредитованном органе «Роскачество — Веган». Он означает, что продукция не содержит компонентов животного происхождения и отвечает национальным и международным требованиям.

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева отметила, что новый логотип станет важным шагом в формировании цивилизованного рынка растительной продукции в России. По её словам, знак поможет повысить доверие потребителей, способствовать развитию индустрии и популяризации здорового образа жизни.

Конкурс на разработку логотипа стартовал в феврале 2025 года. Принять в нём участие мог любой желающий. Основной задачей стало создание визуального образа, отражающего ценности и философию вегетарианства.

Напомним, что в Татарстане разработан проект постановления, определяющий норматив чистого дохода в стоимостном выражении от реализации продукции, полученной в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), с одной сотки земельной площади в месяц.

Матвей Гавриков