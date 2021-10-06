Суд вновь продлил арест блогеру Юрию Хованскому

Куйбышевский районный суд в Петербурге продлил еще на месяц арест блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма. Он просил изменит меру пресечения на домашний арест.

Хованский пробудет под стражей до 8 ноября, передает «РИА Новости».

Суд арестовал его 10 июня на 2 месяца по обвинению в оправдании терроризма. По данным следствия, он исполнил песню о теракте на Дубровке 2002 года («Норд-Ост»), в которой содержатся, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности. В августе его включили в перечень физлиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму.

