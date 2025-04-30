Суды Москвы запретили вакансии с пометкой «только для славян»

Фото: Динар Фатыхов

Московские суды по просьбе прокуроров признали незаконными объявления о найме на работу с указанием «только для славян». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

В нескольких недавних делах суды установили, что подобная практика нарушает законодательство о запрете дискриминации по национальному признаку. В частности, были запрещены публикации во «ВКонтакте», где работодатели искали строителей, бригад или людей на демонтаж с пометкой «только славяне».

Реальное время / realnoevremya.ru

Также был рассмотрен случай размещения вакансии повара-пекаря с аналогичной формулировкой на одном из сайтов объявлений.

Еще одно дело касалось требования при приеме на работу няни иметь «славянскую внешность».

Ограничения коснулись и кастинга для рекламы, где требовались мужчины славянской внешности.

Решения по этим административным искам были вынесены в феврале–марте 2025 года. Во всех случаях информация признана нарушающей права граждан на равный доступ к трудовым возможностям.

Матвей Гавриков