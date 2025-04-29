Страны БРИКС обеспокоены тарифной политикой США

Фото: Динар Фатыхов

На встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, проходящей с 28 по 29 апреля, участники выразили озабоченность по поводу тарифной политики США. Об этом сообщил Сергей Рябков, замглавы МИД России.

Рябков уточнил, что обсуждаются различные варианты реагирования на действия Вашингтона.

— Мы обсуждаем разные опции. У стран, естественно, есть нюансировки в подходах, — сказал он.

Темы протекционизма и тарифов президента США Дональда Трампа звучали во всех выступлениях и кулуарных встречах. Участники мероприятия подчеркивают, что такая политика может негативно сказаться на глобальной торговле и экономическом росте.

— Происходящее в сфере международной торговли является отражением односторонних и предвзятых подходов Вашингтона, — добавил Рябков.

Он также подчеркнул важность обсуждения недопустимости односторонних ограничительных мер в торговле, включая как тарифы, так и санкции.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ряда стран. Они вступили в силу 5 апреля и коснулись товаров из Евросоюза, Китая, Южной Африки, Индии, Южной Кореи и Японии.

