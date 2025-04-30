Работодатели в Татарстане предлагают подработки до 35 тыс. рублей в неделю

Число вакансий, предлагающих временную работу или подработку перед майскими праздниками, выросло на 60% по сравнению с мартом — только в апреле таких объявлений было размещено около 90 тысяч, сообщила рекрутинговая платформа hh.ru по запросу «Известий».

Лидерами по количеству временных вакансий стали сфера торговли (36%), IT (7%), а также гостиничный и ресторанный бизнес (4%). По данным hh.ru, большая часть предложений предполагает занятость от двух до четырех часов в день, при этом в половине случаев график работы оговаривается индивидуально.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В Татарстане жители проявляют высокий интерес к подработкам: около 44% респондентов из республики планируют работать в майские праздники, что выше среднего показателя по стране. Также высокая активность отмечена в Омской области и Башкирии.

Среди популярных должностей — сборщик заказов, курьер, упаковщик и продавец. В зависимости от региона и компании, за неделю работы сборщик может заработать до 35 тыс. руб., комплектовщик — до 11 тыс. руб. в день, курьер — до 9,5 тыс. руб. за смену, а работник торгового зала — до 2,5 тыс. руб. за день.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, согласно Трудовому кодексу, работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере либо предусматривает предоставление другого дня отдыха. Эксперты отмечают, что повышенный спрос на временный персонал связан с увеличением нагрузки в сферах доставки, общепита и торговли.

Также в июне жители Татарстана смогут отдыхать 12 дней благодаря празднованию Курбан-байрама, Дня России и переносу выходных дней.

Матвей Гавриков