Премьер-министр Индии предоставил армии полную свободу действий в ответ на угрозы Пакистана

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что индийская армия теперь имеет полную свободу в принятии решений о том, как реагировать на действия Пакистана. Он подчеркнул, что страна готова к борьбе с терроризмом и намерена нанести «сокрушительный удар» по этому явлению. Об этом сообщила The Times of India.

Моди выразил уверенность в профессиональных навыках индийских военных, заявив, что они могут самостоятельно выбирать способы, цели и сроки ответных действий.

— Наша национальная решимость — нанести сокрушительный удар терроризму, — добавил он.

Эти заявления прозвучали на фоне угроз со стороны министра обороны Пакистана Хаваджи Асифа, который заявил, что вторжение Индии может произойти в ближайшие дни. Он также предупредил о повышенной готовности страны и возможности применения ядерного оружия в случае прямой угрозы.

Анастасия Фартыгина