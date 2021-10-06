Первый полет российского космонавта на Crew Dragon может состояться осенью 2022 года

NASA готовит соглашение с «Роскосмосом» о перекрестных полетах. Ожидается, что российский космонавт полетит на американском корабле осенью 2022 года, сообщил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

— Мы внесли небольшие изменения, готовим соглашение к тому, чтобы «Роскосмос» подал его на рассмотрение своему министерству, — приводит «Интерфакс» его слова.

Цель NASA — запустить осенью следующего года российского космонавта в рамках миссии Dragon Crew-5 и, по договору, на безвозмездной основе, в тот же временной промежуток — американского астронавта на «Союзе».

Вчера с космодрома Байконур успешно стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» с первым в мире киноэкипажем на борту.

В сентябре SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon на орбиту с гражданским экипажем.