Сегодня в Татарстане ожидается до +13 градусов

Утром и днем небольшой, местами умеренный дождь

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Сегодня в Татарстане будет облачно. Утром и днем небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный 8—13 м/с, местами с порывами 15—20 м/с, днем локально до 23 м/с. Утром температура составит порядка +8 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +8 до +13 градусов, в Казани — от +11 до +13 градусов.

Галия Гарифуллина