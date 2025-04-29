Трасса М-7 от Челнов до Башкортостана станет четырехполосной к 2025 году

Фото: Максим Платонов

В Татарстане продолжается реконструкция участка трассы М-7 «Волга» от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном. Работы должны завершиться к 30 августа 2025 года, и после этого дорога станет четырехполосной.

По словам начальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдара Мингазова, на данный момент техническая готовность проекта составляет 64%. Уложено уже 884 тыс. тонн асфальтобетона из запланированных 1,3 млн тонн, а работы по дорожной одежде выполнены на 69%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На участке трассы построили семь путепроводов и четыре моста, но еще предстоит возвести шесть искусственных сооружений. Реконструкция осуществляется в рамках создания скоростного маршрута Казань — Екатеринбург — Тюмень, протяженность которого составит 96,5 километра.

Количество полос на трассе увеличится с двух до четырех.

Напомним, что Татарстан впервые в своей истории направит сумму, превышающую 30 млрд рублей, на масштабный ремонт дорожно-уличной сети в городах региона. В Миндортрансе подчеркнули, что эти «беспрецедентные объемы финансирования» стали возможны благодаря усилиям раиса республики Рустама Минниханова. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина