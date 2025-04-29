Нижнекамск увеличит бюджет на модернизацию коммунальных сетей до 2,2 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Нижнекамск в 2025 году планирует выделить на модернизацию коммунальных сетей 2,2 млрд рублей. Об этом сообщил и. о. руководителя Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев в своем телеграм-канале.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сегодня в Нижнекамске прошло совещание по вопросам состояния коммунальной инфраструктуры. В нем участвовали директор «Нижнекамских тепловых сетей» Ильнар Галимзянов и руководитель департамента ЖКХ Вадим Бровко. Беляев рассказал, что на встрече он ознакомился с текущей ситуацией в городских сетях.

— Как и во многих городах Татарстана, большинство сетей в Нижнекамске имеют высокий уровень износа. По предварительным оценкам, для модернизации системы потребуется 2,2-2,5 млрд рублей каждый год на протяжении трех лет. В прошлом году на замену сетей выделили 1,1 миллиарда рублей, а в этом году мы увеличим бюджет до 2,2 миллиарда, — уточнил Беляев.

Напомним, что Роберт Искандаров возглавил Менделеевский район Татарстана, заменив Радмира Беляева, который стал руководителем Нижнекамского района. Бывший глава Нижнекамского района Рамиль Муллин досрочно ушел с поста. Подробнее о смене глав районов — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина