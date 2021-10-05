Главное о коронавирусе на 5 октября: пожар в ковидном госпитале Кирова, условия проведения мероприятий

Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Татарстан получит 105,1 млн рублей на лекарства

В Татарстане зарегистрировано 70 заболевших COVID-19. Всего на 5 октября в республике зарегистрировали 27 401 случай заражения коронавирусом. По данным республиканского Минздрава, за весь период выздоровело 23 397 человек, в том числе 39 — за последние сутки. Умерло 765 человек.

Вчера в Татарстане подтвердились сразу восемь случаев смерти от COVID-19 — это максимум в республике с начала пандемии. Жертвами COVID-19 стали: мужчина 1949 года рождения, женщины 1928, 1931, 1939, 1940, 1955, 1960 и 1971 годов рождения.

Татарстан получит 105,1 млн рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19. Всего российским регионам направят 5,1 млрд рублей на обеспечение препаратами. Средства поступят из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами более полутора миллионов человек, которые лечатся на дому под наблюдением врачей.

В Казани несколько мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 изменили время работы. В КЦ «Сайдаш» (ул. Ершова, 57а) можно привиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. В КДК им. В.И. Ленина (ул. Копылова, 2а) — с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00. В КЦ «Московский» (ул. Академика Королева, 47) график приема изменился — с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00. Также изменился режим работы пункта вакцинации в Сбербанке — с 9.00 до 14.00. Пункт вакцинации в «Леруа Мерлен» временно приостановил работу. Мобильные пункты в торгово-развлекательных центрах «Южный» (проспект Победы, 91), «Мега» (проспект Победы, 141) и «Парк Хаус» (проспект Ямашева, 46) по-прежнему работают с 10.00 до 20.00.

Фото: e-kazan.ru

Уже восемь групп журфака КФУ перевели на дистанционное обучение. Еще 1 октября на дистант была переведена всего одна группа института социально-философских наук и массовых коммуникаций.

В Казани могильщики отказываются хоронить умерших от коронавируса людей, из-за чего многие ритуальные агентства перестали оказывать подобную услугу. Организацией похорон занимаются представители моргов, так как захоронение людей должно проходить в строгом соответствии с определенными требованиями.

Каталог бактерий и вирусов

За последние сутки в России выявлено 25 110 новых случаев коронавируса, выздоровели 18 568 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 7 637 427 человек, а выздоровевших — до 6 759 059 человек.



Зафиксировано 895 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 211 696 человек.



За последние сутки проведено 344 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 349 626 человек.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией заявил, что динамика распространения коронавируса в России вызывает «серьезное беспокойство». За прошлую неделю заболеваемость COVID-19 в стране выросла на 14% в сравнении с предыдущим аналогичным периодом, рост отмечен в 67 регионах, в 12 субъектах темпы роста заболеваемости составляют 20% и больше, что требует «особых мер».

Фото: government.ru

Глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что в связи с пандемией коронавируса отменены все массовые мероприятия по всей стране. Однако позже она объяснила свои слова, что решение о возможности проведения массовых мероприятий принимают главы регионов, дополнительных ограничений не вводилось.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в Москве за последнюю неделю составил 30%. При этом количество госпитализаций увеличилось на 20%, что говорит об отрицательной динамике ситуации с коронавирусом.

В Москве намерены наращивать экспресс-тестирование COVID-19 в торговых центрах. Пункты экспресс-тестирования уже работают в двух московских МФЦ. Данные будут вноситься в общую информационную систему для оказания помощи тем, у кого такие тесты покажут положительный результат.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый предложил включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. Это позволит проводить плановую иммунизацию, а также закладывать на эти цели средства в федеральном бюджете.

Фото: council.gov.ru

В России представили аппарат электромагнитного подавления коронавируса. По словам замминистра промышленности и торговли РФ Василия Шпака, прибор безвредным для человека излучением в течение 15 минут работы обеспечивает человеку защиту от заражения коронавирусной инфекцией сроком на одни сутки. Прибор уже получил регистрационное удостоверение.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирусом болеют лишь 2% привитых от COVID-19 людей. А большинство тех, кто попадает в стационары, — невакцинированные граждане. Глава Минздрава отметил, что на данный момент уже около 1,8 миллиона россиян ревакцинировались от коронавируса.

Удмуртия со следующей недели отменит концерты и ограничит работу кафе до 23 часов. Также закрываются детские игровые комнаты в ТРЦ. QR-коды вводят в Калининградской области для посещения кафе, ресторанов и других заведений общественного питания с 8 октября и спортивных организаций и учреждений культуры с 1 ноября. В Пензенской области запретили массовые мероприятия и работу фуд-кортов. Фуд-корты могут обслуживать клиентов только на вынос и организовывать доставку.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров поддержал обязательную вакцинацию от COVID-19 на предприятиях страны. В среднем по России от COVID-19 в настоящее время вакцинированы около 45% работников, задействованных в сфере обрабатывающей промышленности.

Фото: Максим Платонов

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал одышку самым опасным симптомом COVID-19. Он напомнил, что если человек не носит тяжести и не нервничает, то частота его дыхания не должна превышать 20 вдохов в минуту. Если в спокойном состоянии человек дышит чаще, значит, с его легкими что-то не так.

Лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ (Санкт-Петербург) Варвара Рябкова рассказала, что постковидным синдромом чаще страдают молодые люди. По ее словам, пациенты жалуются, что до заражения были активнее и успевали больше. Вернуться к привычному ритму после инфекции им сложно, у них появляется быстрая утомляемость и резкое снижение работоспособности.

Михаил Мишустин подписал постановление о создании каталога бактерий и вирусов. Коллекция будет представлять из себя «единую, постоянно обновляющуюся базу данных всех видов бактерий и вирусов, которые способны вызвать заболевания у человека, животных или растений». Ученые смогут использовать базу при разработке вакцин.

СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в ковидном госпитале Кирова. Возгорание началось сегодня ночью в одной из палат. Погибли 66-летний и 82-летний мужчины. Предварительная версия ЧП — неосторожное обращение с огнем.

Фото: ГУ МЧС Кировской области

Карнавал в Бразилии без ограничительных мер



В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 235 413 296 человек, 4 809 246 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (43 852 265). На второй строчке — Индия (33 853 048), на третьей — Бразилия (21 478 546), на четвертой — Россия (7 500 000, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (7 121 507).



Больше всего смертей зафиксировано в США (703 285). За ними следуют Бразилия (598 152), Индия (449 260), Мексика (279 106), Россия (207 056) и Перу (199 502).

Газета Telegraph со ссылкой на исследование компании по предоставлению консультаций в сфере кибербезопасности Internet 2.0 опубликовала статью, согласно которой коронавирус начал распространяться в китайском Ухане летом 2019 года. Согласно анализам контрактов на закупку оборудования для ПЦР-лабораторий в провинции Хубэй, в 2019 году расходы на закупку оборудования выросли вдвое. «Значительный рост расходов» был зафиксирован летом 2019 года.

Фото: lipetskcity.ru

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) выдало разрешение на третью прививку против COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом. Дополнительно будут вводиться дозы вакцин BioNTech/Pfizer или Moderna.

Таблетки Merck от коронавирусной инфекции успешно прошли клинические испытания. В ходе третьей фазы клинических испытаний молнупиравир вероятность госпитализации при COVID-19 уменьшил в два раза и снизил риск смерти от коронавирусной инфекции. Сейчас разработчики ожидают регистрации лекарства регуляторами различных стран.

Ученые из Турецкой Республики Северного Кипра подтвердили потенциальную пользу липоевой кислоты при лечении ковида. Альфа-липоевая кислота, по-научному — молекула липоата, может помочь при лечении цитокинового шторма, который возникает при тяжелом течении болезни. Это вещество входит в состав российского витаминно-минерального комплекса «Компливит».

К Олимпиаде в Пекине допустят спортсменов, привитых российскими вакцинами, сообщили в оргкомитете Игр. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Фото: asian.com.ua

В Бразильском Сан-Паулу планируется провести уличный карнавал без санитарно-эпидемиологических ограничений. По оценкам префекта Рикарду Нунеса, в этот период на улицы выйдут порядка 15 млн человек. Сейчас в мегаполисе привито от коронавируса 82% жителей.

Кипр изменил эпидемический статус девяти стран. При этом Россия, как и прежде, осталась в красной категории с правом приезда на остров невакцинированных пассажиров с двумя диагностическими тестами.

В Хорватии прошли акции протеста против введения обязательных ковид-сертификатов о вакцинации в ряде больничных учреждений столицы. Бастовали несколько десятков сотрудников загребских клинических больниц. При этом результаты тестирования свыше 6,2 тыс. сотрудников системы здравоохранения выявили 20 человек с наличием коронавируса.

Ольга Шагиева