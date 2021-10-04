РПН: регионы сами принимают решения о проведении массовых мероприятий, дополнительных ограничений не вводилось

Главы регионов сами принимают решение о возможности проведения массовых мероприятий, дополнительных ограничений не вводилось, сообщила глава Роспотребнадзора России Анна Попова.



До этого глава надзорного ведомства заявила, что в связи с пандемией коронавируса отменены все массовые мероприятия по всей стране.

По словам Поповой, заболеваемость коронавирусом в РФ выросла в 67 регионах. В частности, заболеваемость COVID-19 среди пожилых людей растет в 21 из 24 регионов России, в которых для них сняты ограничения.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала «Реальному времени», что решения о введении ограничений принимаются регионами согласно постановлению главного санврача:

«Решение о возможности проведения массовых мероприятий принимается главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию (порядок определен постановлением главного государственного санитарного врача России от 07.07.2021 №18). Никаких дополнительных ограничений в Татарстане на проведение массовых мероприятий не вводилось», — сказала она.

Фото: realnoevremya.ru

Еще Попова призвала организовать в регионах России систему наблюдения за гражданами на самоизоляции.

Маргарита Головатенко