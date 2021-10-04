Татарстану выделили более 105 млн рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19
Татарстан получит 105,1 млн рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19. Всего российским регионам направят 5,1 млрд рублей на обеспечение препаратами, сообщается на сайте правительства России.
Средства поступят из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами более полутора миллионов человек, которые лечатся на дому под наблюдением врачей.
В марте текущего года правительство России направляло Татарстану 38,6 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом. До этого, в январе, республика получала более 41 млн рублей.
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