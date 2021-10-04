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Татарстану выделили более 105 млн рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19

17:59, 04.10.2021
Татарстану выделили более 105 млн рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан получит 105,1 млн рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19. Всего российским регионам направят 5,1 млрд рублей на обеспечение препаратами, сообщается на сайте правительства России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Средства поступят из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами более полутора миллионов человек, которые лечатся на дому под наблюдением врачей.

В марте текущего года правительство России направляло Татарстану 38,6 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом. До этого, в январе, республика получала более 41 млн рублей.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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