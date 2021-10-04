Калининградская область вводит QR-коды для посещения кафе, культурных и спортивных мероприятий

В Калининградской области в связи с ситуацией с коронавирусом вводят QR-коды, сообщает правительство региона.



Так, с 8 октября граждане будут должны предъявить QR-коды для посещения кафе, ресторанов и других заведений общественного питания, а с 1 ноября — для посещения спортивных организаций и учреждений культуры, в том числе кинотеатров.

Гражданам запрещено находиться в общественных местах и общественном транспорте без средств индивидуальной защиты. Для неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше введен режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С 10 октября QR-коды вводятся для посещения культурных мероприятий и общепита в Чувашии. До этого QR-коды для посещения заведений общепита и культурно-досуговых заведений ввели в Пермском крае и Самарской области.

Маргарита Головатенко