Восемь групп журфака КФУ перевели на дистанционное обучение

В КФУ восемь групп института социально-философских наук и массовых коммуникаций (ИСФНиМК) перевели на дистанционное обучение из-за случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Как пишут «Казанские ведомости», группы переведены на дистант из-за единичных случаев заболевания. Мера была предпринята для недопущения распространения инфекции. Группы отправляются на двухнедельное удаленное обучение.

Фото: realnoevremya.ru

Еще 1 октября на дистант была переведена всего одна группа института социально-философских наук и массовых коммуникаций.

Ольга Шагиева