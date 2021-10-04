Глава Роспотребнадзора: массовые мероприятия по всей стране отменены в связи с пандемией

В связи с пандемией коронавируса отменены все массовые мероприятия по всей стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она заявила, что мероприятия будут проводиться только в соответствии с постановлением главного санврача РФ в зависимости от тенденции эпидпроцесса:

— Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников более 3 тысяч человек, — у нас такого субъекта нет ни одного. От тысячи до 3 тысяч — всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса, хочу еще раз обратить внимание, что такие мероприятия сегодня не проводятся и оснований для их проведения нет, кроме тех случаев, когда они организуются как мероприятия, свободные от ковидной инфекции.

По словам Поповой, заболеваемость коронавирусом в РФ выросла в 67 регионах. В частности, заболеваемость COVID-19 среди пожилых людей растет в 21 из 24 регионов России, в которых для них сняты ограничения.

Фото: realnoevremya.ru

Глава РПН упомянула, что к контролю соблюдения масочного режима в регионах России «есть много вопросов».



Вице-премьер России Татьяна Голикова накануне заявила, что в России не будут объявлять локдаун, несмотря на подъем заболеваемости.

Маргарита Головатенко