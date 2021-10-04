В Татарстане подтвердились 8 случаев смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились восемь случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Жертвами COVID-19 стали: мужчина 1949 года рождения, женщины 1928, 1931, 1939, 1940, 1955, 1960 и 1971 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



За весь период пандемии от инфекции скончались 765 татарстанцев.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на утренней планерке поручил усилить работу по вакцинации и ужесточить контроль за соблюдением требований безопасности.



«Каждый день теряем людей. Ценнее здоровья наших граждан нет ничего. Можно как угодно трактовать наши действия, но пока речь идет о здоровье наших людей, мы будем принимать самые строгие меры», — отметил он.



За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 70 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии в республике подтвердился 27 331 случай COVID-19.



Татьяна Леухина