Мантуров поддержал обязательную вакцинацию от COVID-19 работников промышленности

Минпромторг России поддерживает обязательную вакцинацию от COVID-19 на предприятиях страны. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров в кулуарах форума «Биотехмед».

— Да, поддерживаю, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среднем по России от COVID-19 в настоящее время вакцинированы около 45% работников, задействованных в сфере обрабатывающей промышленности, передает «РИА Новости».

По последним данным, Управление Роспотребнадзора по Татарстану вынесло 602 организациям республики постановление об обязательной вакцинации сотрудников.



По данным за 2 октября, в Татарстане вакцинировались от коронавируса 1 079 человек. С начала прививочной кампании в республике сделали прививку от инфекции 1 085 777 человек. 953 968 татарстанцев уже получили вторую дозу препарата от COVID-19.

