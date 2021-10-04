В Казани несколько мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 изменили время работы

В Казани продолжается вакцинация от коронавируса в мобильных пунктах на базе учреждений культуры и торговых центров. Но некоторые из них изменили часы работы, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

В КЦ «Сайдаш» (ул. Ершова, 57а) можно привиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00;

В КДК им. В.И. Ленина (ул. Копылова, 2а) — с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00.

В КЦ «Московский» (ул. Академика Королева, 47) график приема изменился — с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00.

Также изменился режим работы пункта вакцинации в Сбербанке — с 9.00 до 14.00

Временно приостановил свою работу пункт вакцинации в «Леруа Мерлен». О возобновлении работы сообщат дополнительно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мобильные пункты в торгово-развлекательных центрах «Южный» (проспект Победы, 91), «Мега» (проспект Победы, 141) и «Парк Хаус» (проспект Ямашева, 46) по-прежнему работают с 10.00 до 20.00.

Татьяна Леухина