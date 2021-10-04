Глава Минздрава заявил, что в России COVID-19 заболевают только 2% вакцинированных

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирусом болеют лишь 2% привитых от COVID-19 людей. А большинство тех, кто попадает в стационары, — невакцинированные граждане. Глава Минздрава отметил, что на данный момент уже около 1,8 миллиона россиян ревакцинировались от коронавируса.

Кроме того, Мурашко напомнил переболевшим гражданам о важности углубленной диспансеризации. По его словам, это великолепный шанс избежать осложнений и снизить риск возникновения определенных нарушений, передает ТАСС.

Максим Платонов

Сегодня министр здравоохранения РФ также сообщил, что у Всемирной организации здравоохранения не возникло претензий к отечественной вакцине против коронавируса «Спутник V» при ее регистрации. ВОЗ предъявила вопросы лишь к пакету документов препарата.

Диана Жиленкова