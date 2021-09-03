Главное о коронавирусе на 3 сентября: в Татарстане не планируют вводить локдаун, «Санитарный щит»

Фото: Илья Репин

Миллионная вакцина в Татарстане

В Татарстане зарегистрировано 50 заболевших COVID-19. Всего на 3 сентября в Татарстане зарегистрировано 25 610 случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, за весь период выздоровели 22 403 человека, в том числе 45 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 688 человек.

Жительнице Московского района Казани Наиле Шагабиевой сделали миллионную прививку от коронавируса в Татарстане. Женщине 65 лет, она психолог на пенсии. Полгода назад она переболела коронавирусом. Сегодня Шагабиева привилась вакциной «КовиВак».



Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова на пресс-конференции сообщила, что в РТ не планируется введение локдауна из-за распространения коронавируса. «Локдаунов мы не планируем. Мы это все проходили. Он не решит проблему распространения COVID-19. Проблему решит только вакцинация», — заявила она. Галимова обратила особое внимание на категорию беременных. По ее словам, среди беременных наблюдается все больше заболеваний и тяжелых течений болезни. Она рекомендовала беременным по возможности ограничить общение с большим количеством людей, а родственникам беременных — пройти процедуру вакцинации.

Фото: Ринат Назметдинов

В дни голосования в Татарстане будут работать 2 810 участковых избирательных комиссий, 46 — временных. Они будут размещены в санаториях, на территориях вокзалов, аэропорта, в следственных изоляторах, больницах. Кроме того, временные избирательные участки в COVID-госпиталях могут быть организованы исключительно по необходимости и после соответствующего обращения руководства лечебного учреждения. В случае организации голосования на территории больницы, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, все данные о голосовании будут передаваться по техническим каналам связи.

По состоянию на 1 сентября в КФУ первым компонентом привились 12 608 человек, вторым — 11 592 человека. Привились от коронавируса 4 046 студентов и 4 594 сотрудника вуза. В КФУ доступны четыре вакцины: «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт», рассказала врач-эпидемиолог униклиники Диана Суфиярова.

В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав республики. От инфекции умерли одна женщина 1938 года рождения, двое мужчин 1939 и 1976 годов рождения. За весь период пандемии в республике от COVID-19 скончались 688 человек.

Фото: Илья Репин

70% учителей в России прошли вакцинацию

За последние сутки в России выявлено 18 856 новых случаев коронавируса, выздоровели 18 690 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 6 975 174 человек, а выздоровевших — до 6 236 738 человек.



Зафиксировано 799 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 185 611 человек.



В России за последние сутки проведено более 464 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 192 677 человек.



В восьми регионах России фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, на стадии снижения заболеваемости — 47 регионов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, еще 30 регионов остаются на плато, то есть с нулевой динамикой. Попова выразила надежду на положительное развитие ситуации. Она подчеркнула, что в регионах, где привито более 60% взрослого населения, заболеваемость снижается наиболее интенсивно.



Также она рассказала, что около 70% учителей средних образовательных учреждений привиты к новому учебному году. Чуть меньший процент вакцинированных педагогов среди преподавателей вузов. «Нужно студентам догонять своих преподавателей и тоже прививаться, такая возможность сегодня есть. Это нужно делать, чтобы защитить себя», — добавила Попова.

Фото: Максим Платонов

В России не распространяются новые штаммы коронавируса, отметила глава Роспотребнадзора. «Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая лямбда и другие штаммы, пока в РФ распространения этих штаммов нет», — сказала она. Пока на территории России превалирует штамм «дельта».

Попова сказала, что осенью ожидается новый подъем заболеваемости коронавирусом в России. По ее словам, число заболевших неизбежно увеличится, поскольку для этого времени года характерен всплеск острых респираторных вирусных инфекций. Снизить подъем заболеваемости поможет соблюдение санитарных мер, в том числе ношение масок.

Осенью ожидается подъем инфекционных заболеваний, поэтому необходимо максимально обезопасить себя с помощью вакцинации от гриппа и от коронавируса, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. «Мы должны также учитывать тот факт, что у нас циркулирует штамм (коронавируса — прим. ред.) «дельта», отличительной особенностью которого является достаточно быстрое развитие заболевания в организме человека. Нам необходимо максимально профилактировать себя и от гриппа, и от коронавируса», — сказал он.

Фото: Максим Платонов

С 10 сентября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение увеличить количество регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию, сообщается на сайте Росавиации. Количество еженедельных рейсов с одного до семи увеличивается на маршруте Санкт-Петербург — Дубай. В Хельсинки из Петербурга частота рейсов увеличивается до 14. Авиакомпании смогут начать полеты с частотой два рейса в неделю по маршруту Калининград — Берлин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что доклад разведывательного сообщества США о происхождении коронавируса препятствует выработке совместных подходов по борьбе с пандемией и ведет к росту напряженности. «Хотелось бы отметить и сделать это с сожалением, что публикация привела к очередному витку инсинуаций вокруг в общем-то важного и, подчеркну, сугубо научного вопроса. Россия и раньше призывала избегать политизации ситуации в связи с исследованиями источника возбудителя новой коронавирусной инфекции», — сказала она.



Взаимное признание препаратов для профилактики коронавируса — вопрос этого года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он выразил уверенность, что в скором времени вакцины будут взаимозаменяемы. В России признаны сертификаты об иммунизации отечественными «Спутником V», «ЭпиВакКороной», «КовиВаком» и «Спутником Лайт». Также препараты линейки «Спутник» разрешены в нескольких десятках государств. При этом, например, в Евросоюзе (за исключением Венгрии) их применять нельзя, там на рынке представлены только Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen/Jhonson&Jhonson. В Соединенных Штатах в основном прививают Pfizer/BioNTech. В Китае тоже свои разработки: Sinopharm, BBIBP-CorV, CoronaVac, Convidicea.

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о реализации проекта «Санитарный щит». По ее словам, проект является одним из самых необходимых, потому что это не единственная пандемия, с которой предстоит встретиться. Так, концу 2021 года в стране появятся тесты на грипп и коронавирус, которые будут выполняться за час. А к 2024 году в стране создадут 15 лабораторий, которые будут работать с очень заразными вирусами и бактериями.

Президент России Владимир Путин призвал не политизировать тему происхождения коронавируса, а вместе бороться с пандемией. Ведущие страны мира в условиях пандемии накачивают свои экономики деньгами вместо помощи развивающимся государствам, считает президент.



Ограничительные меры в Турции

В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 219 070 580 человек, 4 541 482 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (39 549 299). На второй строчке — Индия (32 903 289), на третьей — Бразилия (20 830 495), на четвертой — Франция (6 882 305), на пятой — Россия (6 857 243, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (643 669). За ними следуют Бразилия (581 914), Индия (439 895), Мексика (261 496), Перу (198 364) и Россия (181 560).

В Турции с 6 сентября сделают обязательным предоставление отрицательного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных и не перенесших COVID-19 граждан на концерты, в кинозалы и театры. Непривитые или не перенесшие заболевание также должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста для междугородних поездок на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта, за исключением личных автомобилей. При этом ограничительные меры не будут распространяться на иностранных туристов.

Фото pobedarf.ru

Представитель Еврокомиссии заявил, что около 400 миллионов европейских цифровых COVID-сертификатов были выданы в ЕС. «В марте мы обещали к летним каникулам ввести общеевропейскую систему. Но первые цифровые COVID-сертификаты в ЕС были выданы задолго до июля. На данный момент уже сгенерировано около 400 миллионов таких документов», — сказал он.



Эксперты назвали европейские страны, которые могут посетить вакцинированные российскими препаратами путешественники, сообщает АТОР. Сейчас только четыре страны принимают сертификаты о вакцинации всеми четырьмя отечественными препаратами — это Турция, Тунис, Венгрия и Албания. В Грецию можно въехать с одним из трех. В остальные перечисленные государства — только со «Спутником V».

Переговоры о производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V» ведутся с разными странами, в том числе с Бахрейном и Иорданией, заявил основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков. Производство «Спутник V» осуществляет в том числе компания «Биннофарм групп», которая входит в портфель активов АФК «Система».

Фото: Максим Платонов

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма заявил, что Япония и Россия готовятся к открытию рейсов во Владивосток из Токио, когда будут сняты коронавирусные ограничения.

Султанат Оман с 1 сентября отменил обязательный недельный карантин для въезжающих в страну иностранцев, сообщает АТОР. Новые правила будут действовать не для всех, а только получивших два компонента «Спутника V» как минимум за две недели до поездки. Сертификат должен содержать QR-код. Невакцинированные гости, сдав ПЦР-анализы, не смогут попасть в Оман без семидневной изоляции в заранее забронированном отеле.

У России есть вся необходимая техническая информация о COVID-сертификате Евросоюза, однако официальных переговоров по этому вопросу проводить не планируется, заявил представитель Европейской комиссии. В Европе с 1 июля 2021 года действует электронный COVID-сертификат, подтверждающий, что его обладатель полностью вакцинировался, имеет отрицательный ПЦР-тест или переболел коронавирусом.

Алексей Нечаев