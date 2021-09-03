Главное о коронавирусе на 3 сентября: в Татарстане не планируют вводить локдаун, «Санитарный щит»
Миллионная вакцина в Татарстане
В Татарстане зарегистрировано 50 заболевших COVID-19. Всего на 3 сентября в Татарстане зарегистрировано 25 610 случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, за весь период выздоровели 22 403 человека, в том числе 45 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 688 человек.
- Жительнице Московского района Казани Наиле Шагабиевой сделали миллионную прививку от коронавируса в Татарстане. Женщине 65 лет, она психолог на пенсии. Полгода назад она переболела коронавирусом. Сегодня Шагабиева привилась вакциной «КовиВак».
- Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова на пресс-конференции сообщила, что в РТ не планируется введение локдауна из-за распространения коронавируса. «Локдаунов мы не планируем. Мы это все проходили. Он не решит проблему распространения COVID-19. Проблему решит только вакцинация», — заявила она. Галимова обратила особое внимание на категорию беременных. По ее словам, среди беременных наблюдается все больше заболеваний и тяжелых течений болезни. Она рекомендовала беременным по возможности ограничить общение с большим количеством людей, а родственникам беременных — пройти процедуру вакцинации.
- В дни голосования в Татарстане будут работать 2 810 участковых избирательных комиссий, 46 — временных. Они будут размещены в санаториях, на территориях вокзалов, аэропорта, в следственных изоляторах, больницах. Кроме того, временные избирательные участки в COVID-госпиталях могут быть организованы исключительно по необходимости и после соответствующего обращения руководства лечебного учреждения. В случае организации голосования на территории больницы, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, все данные о голосовании будут передаваться по техническим каналам связи.
- По состоянию на 1 сентября в КФУ первым компонентом привились 12 608 человек, вторым — 11 592 человека. Привились от коронавируса 4 046 студентов и 4 594 сотрудника вуза. В КФУ доступны четыре вакцины: «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт», рассказала врач-эпидемиолог униклиники Диана Суфиярова.
- В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав республики. От инфекции умерли одна женщина 1938 года рождения, двое мужчин 1939 и 1976 годов рождения. За весь период пандемии в республике от COVID-19 скончались 688 человек.
70% учителей в России прошли вакцинацию
За последние сутки в России выявлено 18 856 новых случаев коронавируса, выздоровели 18 690 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 6 975 174 человек, а выздоровевших — до 6 236 738 человек.
Зафиксировано 799 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 185 611 человек.
В России за последние сутки проведено более 464 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 192 677 человек.
- В восьми регионах России фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, на стадии снижения заболеваемости — 47 регионов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, еще 30 регионов остаются на плато, то есть с нулевой динамикой. Попова выразила надежду на положительное развитие ситуации. Она подчеркнула, что в регионах, где привито более 60% взрослого населения, заболеваемость снижается наиболее интенсивно.
- Также она рассказала, что около 70% учителей средних образовательных учреждений привиты к новому учебному году. Чуть меньший процент вакцинированных педагогов среди преподавателей вузов. «Нужно студентам догонять своих преподавателей и тоже прививаться, такая возможность сегодня есть. Это нужно делать, чтобы защитить себя», — добавила Попова.
- В России не распространяются новые штаммы коронавируса, отметила глава Роспотребнадзора. «Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая лямбда и другие штаммы, пока в РФ распространения этих штаммов нет», — сказала она. Пока на территории России превалирует штамм «дельта».
- Попова сказала, что осенью ожидается новый подъем заболеваемости коронавирусом в России. По ее словам, число заболевших неизбежно увеличится, поскольку для этого времени года характерен всплеск острых респираторных вирусных инфекций. Снизить подъем заболеваемости поможет соблюдение санитарных мер, в том числе ношение масок.
- Осенью ожидается подъем инфекционных заболеваний, поэтому необходимо максимально обезопасить себя с помощью вакцинации от гриппа и от коронавируса, заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. «Мы должны также учитывать тот факт, что у нас циркулирует штамм (коронавируса — прим. ред.) «дельта», отличительной особенностью которого является достаточно быстрое развитие заболевания в организме человека. Нам необходимо максимально профилактировать себя и от гриппа, и от коронавируса», — сказал он.
- С 10 сентября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение увеличить количество регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию, сообщается на сайте Росавиации. Количество еженедельных рейсов с одного до семи увеличивается на маршруте Санкт-Петербург — Дубай. В Хельсинки из Петербурга частота рейсов увеличивается до 14. Авиакомпании смогут начать полеты с частотой два рейса в неделю по маршруту Калининград — Берлин.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что доклад разведывательного сообщества США о происхождении коронавируса препятствует выработке совместных подходов по борьбе с пандемией и ведет к росту напряженности. «Хотелось бы отметить и сделать это с сожалением, что публикация привела к очередному витку инсинуаций вокруг в общем-то важного и, подчеркну, сугубо научного вопроса. Россия и раньше призывала избегать политизации ситуации в связи с исследованиями источника возбудителя новой коронавирусной инфекции», — сказала она.
- Взаимное признание препаратов для профилактики коронавируса — вопрос этого года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он выразил уверенность, что в скором времени вакцины будут взаимозаменяемы. В России признаны сертификаты об иммунизации отечественными «Спутником V», «ЭпиВакКороной», «КовиВаком» и «Спутником Лайт». Также препараты линейки «Спутник» разрешены в нескольких десятках государств. При этом, например, в Евросоюзе (за исключением Венгрии) их применять нельзя, там на рынке представлены только Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen/Jhonson&Jhonson. В Соединенных Штатах в основном прививают Pfizer/BioNTech. В Китае тоже свои разработки: Sinopharm, BBIBP-CorV, CoronaVac, Convidicea.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о реализации проекта «Санитарный щит». По ее словам, проект является одним из самых необходимых, потому что это не единственная пандемия, с которой предстоит встретиться. Так, концу 2021 года в стране появятся тесты на грипп и коронавирус, которые будут выполняться за час. А к 2024 году в стране создадут 15 лабораторий, которые будут работать с очень заразными вирусами и бактериями.
- Президент России Владимир Путин призвал не политизировать тему происхождения коронавируса, а вместе бороться с пандемией. Ведущие страны мира в условиях пандемии накачивают свои экономики деньгами вместо помощи развивающимся государствам, считает президент.
Ограничительные меры в Турции
В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 219 070 580 человек, 4 541 482 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (39 549 299). На второй строчке — Индия (32 903 289), на третьей — Бразилия (20 830 495), на четвертой — Франция (6 882 305), на пятой — Россия (6 857 243, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (643 669). За ними следуют Бразилия (581 914), Индия (439 895), Мексика (261 496), Перу (198 364) и Россия (181 560).
- В Турции с 6 сентября сделают обязательным предоставление отрицательного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных и не перенесших COVID-19 граждан на концерты, в кинозалы и театры. Непривитые или не перенесшие заболевание также должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста для междугородних поездок на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта, за исключением личных автомобилей. При этом ограничительные меры не будут распространяться на иностранных туристов.
- Представитель Еврокомиссии заявил, что около 400 миллионов европейских цифровых COVID-сертификатов были выданы в ЕС. «В марте мы обещали к летним каникулам ввести общеевропейскую систему. Но первые цифровые COVID-сертификаты в ЕС были выданы задолго до июля. На данный момент уже сгенерировано около 400 миллионов таких документов», — сказал он.
- Эксперты назвали европейские страны, которые могут посетить вакцинированные российскими препаратами путешественники, сообщает АТОР. Сейчас только четыре страны принимают сертификаты о вакцинации всеми четырьмя отечественными препаратами — это Турция, Тунис, Венгрия и Албания. В Грецию можно въехать с одним из трех. В остальные перечисленные государства — только со «Спутником V».
- Переговоры о производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V» ведутся с разными странами, в том числе с Бахрейном и Иорданией, заявил основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков. Производство «Спутник V» осуществляет в том числе компания «Биннофарм групп», которая входит в портфель активов АФК «Система».
- Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма заявил, что Япония и Россия готовятся к открытию рейсов во Владивосток из Токио, когда будут сняты коронавирусные ограничения.
- Султанат Оман с 1 сентября отменил обязательный недельный карантин для въезжающих в страну иностранцев, сообщает АТОР. Новые правила будут действовать не для всех, а только получивших два компонента «Спутника V» как минимум за две недели до поездки. Сертификат должен содержать QR-код. Невакцинированные гости, сдав ПЦР-анализы, не смогут попасть в Оман без семидневной изоляции в заранее забронированном отеле.
- У России есть вся необходимая техническая информация о COVID-сертификате Евросоюза, однако официальных переговоров по этому вопросу проводить не планируется, заявил представитель Европейской комиссии. В Европе с 1 июля 2021 года действует электронный COVID-сертификат, подтверждающий, что его обладатель полностью вакцинировался, имеет отрицательный ПЦР-тест или переболел коронавирусом.
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