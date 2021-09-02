В Евросоюзе выдали около 400 миллионов COVID-сертификатов

Фото: Максим Платонов

Представитель Еврокомиссии заявил, что около 400 миллионов европейских цифровых COVID-сертификатов были выданы в ЕС с июля этого года.

— В марте мы обещали к летним каникулам ввести общеевропейскую систему. Но первые цифровые COVID-сертификаты в ЕС были выданы задолго до июля. На данный момент уже сгенерировано около 400 миллионов таких документов, — сказал он «РИА Новости».

Всего в ЕС на сегодня одобрены к применению у взрослых четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Переговоры России и Евросоюза о признании цифровых COVID-сертификатов идут «ни шатко ни валко». Но Москва рассчитывает, что консультации приведут к искомому результату, заявил недавно замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Ранее Еврокомиссия признала действующими на территории Евросоюза сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется российская вакцина от COVID-19 «Спутник V». Таким образом, сертификаты вакцинации Сан-Марино действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны.

Алексей Нечаев