Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в восьми регионах
В восьми регионах России фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, на стадии снижения заболеваемости — 47 регионов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, еще 30 регионов остаются на плато, то есть с нулевой динамикой. Попова выразила надежду на положительное развитие ситуации.
Она подчеркнула, что в регионах, где привито более 60% взрослого населения, заболеваемость снижается наиболее интенсивно, сообщает ТАСС.
Попова также заявила, что около 70% учителей средних образовательных учреждений привиты к новому учебному году.
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