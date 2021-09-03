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Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в восьми регионах

07:53, 03.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в восьми регионах
Фото: realnoevremya.ru

В восьми регионах России фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, на стадии снижения заболеваемости — 47 регионов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, еще 30 регионов остаются на плато, то есть с нулевой динамикой. Попова выразила надежду на положительное развитие ситуации.

Она подчеркнула, что в регионах, где привито более 60% взрослого населения, заболеваемость снижается наиболее интенсивно, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Попова также заявила, что около 70% учителей средних образовательных учреждений привиты к новому учебному году.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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