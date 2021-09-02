Россия увеличивает количество авиарейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию

Фото: Максим Платонов (архив)

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение увеличить количество регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию с 10 сентября. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Количество еженедельных рейсов с одного до семи увеличивается на маршруте Санкт-Петербург — Дубай. В Хельсинки из Петербурга частота рейсов увеличивается до 14.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также авиакомпании смогут начать полеты с частотой два рейса в неделю по маршруту Калининград — Берлин.

Оперштаб при этом продлил ограничение авиасообщения с Танзанией до 1 октября.



В июле власти России расширили перечень российских городов, из которых можно улететь в Турцию. С 12 июля российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.



Татьяна Леухина